Nieuwe editie Ride for the Roses breidt programma uit Dick Drayer 25-10-2024

WILLEMSTAD – Op zondag 26 januari vindt de negentiende editie van Ride for the Roses Curaçao plaats. Dit jaar worden naast de gebruikelijke activiteiten zoals wandelen, fietsen en zwemmen, twee nieuwe sportevenementen geïntroduceerd: een hardloopwedstrijd en een competitieve zwemwedstrijd. Ride for the Roses richt zich op het vergroten van saamhorigheid en het inzamelen van geld voor het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF), dat kankerpatiënten en hun families ondersteunt.

Tijdens de persconferentie, gisteren, werd door de nieuwe voorzitter Benno van Leeuwen het volledige programma gepresenteerd. De Walk, een wandeltocht die vertrekt vanaf het Brionplein en langs de Juliana- en Emmabrug loopt, voert dit jaar ook door de historische wijk Scharloo. Deze routewijziging benadrukt de verbinding met belangrijke locaties zoals het Prinses Wilhelmina Fonds, wat de symbolische waarde van de tocht vergroot.

De nieuw toegevoegde Run vindt direct voor de Walk plaats, en het nieuwe competitieve element in de Swim voegt een extra dimensie toe aan het open water zwemmen van Jan Thiel naar Seaquarium Beach. De inschrijving voor alle activiteiten verloopt via de vernieuwde website, www.ridefortheroses.net, die samen met lokale partners is geoptimaliseerd voor online aanmeldingen en donaties.

Het evenement heeft naast sportiviteit en saamhorigheid een belangrijke doelstelling: bewustwording creëren rondom kanker en fondsen werven voor psychosociale begeleiding van patiënten. Ageeth Termars, voorzitter van het 75-jarige Prinses Wilhelmina Fonds, benadrukt dat deze financiële steun essentieel is voor de begeleiding van kankerpatiënten. Monica van Heyningen-Badaracco, een overlevende van drie keer kanker, deelde haar persoonlijke verhaal en gaf aan dat zij haar overleving mede te danken heeft aan de steun van het fonds.

De organisatie nodigt ook toeristen uit om deel te nemen aan het evenement en zo een unieke sportieve ervaring op het eiland op te doen. Het Ride goes green-initiatief, dat vorig jaar werd gestart om afval te verminderen, krijgt dit jaar een vervolg. De details over de verdere uitbreiding van deze duurzame aanpak en de symbolische betekenis van de roos worden later bekendgemaakt.

