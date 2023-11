Nieuwe editie van Monopoly Curaçao gelanceerd

WILLEMSTAD – De nieuwste editie van Monopoly Curaçao is uit. Het bordspel is opnieuw gevuld met toeristische plekken, bedrijven die mee hebben betaald, stranden en hotels op het eiland. Het spel is exclusief te koop bij Van den Tweel Supermarket in Zeelandia en Jan Thiel.

Het spel is de opvolger van de editie die ook door licentiehouder Identity Games werd uitgebracht in het voorjaar van 2014.

“Veel mensen en bedrijven vinden het heel bijzonder om op het Curaçao Monopoly te mogen staan. Het concept is toegesneden op Curaçao, met stranden en resorts, een financieel district en speciale kans- en algemeenfonds kaarten”, zegt Meuter.

Van den Tweel en Identity Games hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de productie van deze nieuwe editie. Lokale bedrijven en organisaties, maar ook lokale hotspots worden vertegenwoordigd op het spel via een straat, een kans- of algemeen fonds kaart. Daarnaast is het spelbord zelf omgetoverd tot het mooie Scuba Lodge & Ocean Suites dat dit jaar 15 jaar bestaat.

Het spel is ook online via bol.com te krijgen, maar de oplage is beperkt. De prijs van het spel is ruim 120 gulden.