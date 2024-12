Sint Maarten Nieuwe energiecentrale Sint-Maarten bijna klaar Redactie 18-12-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Gebe

PHILIPSBURG – De ontwikkeling van een nieuwe twintig-megawatt (MW) energiecentrale op Sint-Maarten is bijna afgerond. Dat meldt nutsbedrijf GEBE, Het gaat om een containered power plant, zoals destijds ook op Curaçao werd neergezet om de problemen met stroomopwekking bij storingen op te kunnen vangen.

De infrastructuur is inmiddels volledig aangelegd, alle cruciale apparatuur is geïnstalleerd en de brandstof- en wateropslagtanks zijn operationeel. Volgens GEBE ondergaat de nieuwe energiecentrale momenteel uitgebreide tests om te verzekeren dat alles betrouwbaar functioneert. “We zijn er bijna,” aldus het bedrijf in een persverklaring.

Ondertussen blijft volgens de The Daily Herald de status van het rent-to-own-voorstel van premier Luc Mercelina onduidelijk. Hij had eerder voorgesteld om de huurperiode van drie maanden voor de zeven containerized generators om te zetten in een rent-to-own overeenkomst. Tot op heden heeft de premier niet gereageerd op vragen van de krant over de voortgang van dit voorstel.

GEBE benadrukt dat het project een lichtpunt is voor de gemeenschap en gericht is op het verlichten van de problemen veroorzaakt door stroomuitval. “Onze inspanningen zijn gericht op het beter bedienen van onze klanten. We blijven samenwerken om deze visie te realiseren en werken aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal,” aldus GEBE.

