Nieuwe ferry tussen Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten beter gebruikt dan het vliegtuig

Inter-eilandelijk vervoer tussen Saba en Sint-Eustatius en Sint-Maarten bereikbaar heeft met de komst van de ferry een boost gekregen. Dat valt op te maken uit de brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Tussen december 2021 en juli 2022 hebben 9.090 passagiers gebruik gemaakt van de ferry, ondanks de in die periode nog geldende COVID-restricties.

De cijfers laten zien dat er meer mensen met de Ferry reizen dan met het vliegtuig. In dezelfde periode vlogen 7.625 passagiers via de lucht naar Sint Maarten en terug.

Het vorige kabinet heeft twee miljoen euro beschikbaar gesteld voor een tweejarige ferry-pilot tussen de drie bovenwindse eilanden. De pilot wordt eind dit jaar geëvalueerd.

Openbaar vervoersverplichting

De staatssecretaris doet overigens onderzoek naar de mogelijkheid om een soort openbaredienstverplichting door de lucht in te zetten om de bereikbaarheid van dit deel van Nederland beter te borgen.

Maar zo’n instrument dat de overheid in staat kan stellen vliegverbindingen op niet-rendabele routes onder voorwaarden te laten plaatsvinden vergt juridische en financiële uitwerking. Zij zal de Kamer daarover in het najaar verder informeren.

Dat laatste lijkt onvermijdelijk omdat de ferryverbinding niet voor iedereen een goed alternatief is.

Patiëntenvervoer

De lege stoelen op de vluchten voor patiëntenvervoer, die tweemaal per week plaatsvinden tussen Bonaire en Sint Eustatius kunnen volgens de staatssecretaris niet worden benut voor verbetering van de bereikbaarheid van Sint Eustatius.

Voor het vervoer van patiënten tussen Bonaire en St. Eustatius worden charters ingezet met maximaal 22 zitplaatsen. Tijdens deze vluchten moet altijd een ingehuurde verpleegkundige aan boord zijn.

Er is gekozen voor inzet van charters om de continuïteit van vervoer van patiënten te kunnen garanderen. Uit de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat reguliere vluchten de garantie op continuïteit niet kunnen bieden.

Er is volgens Van Huffelen momenteel geen sprake van een overmatig aantal lege stoelen. Als de charters ook gebruikt gaan worden voor reguliere passagiers zou dit impliceren dat de zorgverzekeraar concurreert met de reguliere vluchtroutes binnen Caribisch Nederland.

Naast patiënten is het mogelijk visiterende specialisten en in uiterste gevallen medewerkers van de Rijksdienst Caribisch Nederland mee te laten reizen. Voorwaarde bij het vervoeren van deze functionarissen is dat zitplaatsen op reguliere vluchten op korte termijn aantoonbaar niet beschikbaar zijn, aldus de staatsecretaris.