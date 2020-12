Nieuwe film is Curaçao op zijn mooist

Vanavond is de première van de film ‘Curaçao Underwater Kunuku’. Op 18 en 19 december neemt The Suit, in de gedaante van een fictief personage, het publiek van The Movies Otrobanda mee op een tour door de ‘Curaçao Underwater Kunuku’ en toont het Curaçaose onderwaterleven, zowel boven als onder water, met een avontuurlijke touch.

Op 30 augustus 2019 dook The Suit Ocean Team , zoals de volledige naam luidt, bij Oostpunt (Oostpunt) de zee in en snorkelde in tien dagen naar het meest westelijke punt en het noordelijkste puntje van Curaçao, een reis van ongeveer 100 kilometer.

Snorkelaars

Tijdens deze reis werd de onderwater “kunuku” (= tuin) zowel bewegend als stilstaand vastgelegd. Dit beeldmateriaal heeft de basis gevormd voor een speciale, non-profit documentaire geproduceerd en uitgebracht door de Lawrence Mensa Foundation. Het doel van deze documentaire is om het publiek te laten zien dat Curaçao niet alleen kan worden ervaren door duikers, maar vooral ook door snorkelaars, met een eenvoudig masker en snorkel op. Op deze manier hoopt het LMF meer toeristen aan te trekken, en snorkelaars en hun gezinnen in het bijzonder.

De film “Curacao Underwater Kunuku” zal ook worden gebruikt door instellingen als CTB en CHATA als marketingtool, terwijl de volledige collectie beeldmateriaal ter beschikking wordt gesteld van CARMABI voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden op Curaçao.

De film is binnenkort te zien op sociale media. 24 december draait hij een week in de Movies om 14.00 ‘s middags.