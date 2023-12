Nieuwe FM-Frequenties beschikbaar op Curaçao

WILLEMSTAD – Er zijn weer nieuwe FM-frequenties voor radio-omroepen beschikbaar op Curaçao. Geïnteresseerden kunnen zich melden om hun eigen radiostation te starten of uit te breiden. Het proces voor het aanvragen van deze frequenties is nu opengesteld.

Met het vrijkomen van enkele frequenties, krijgen geïnteresseerden de kans om een aanvraag in te dienen voor een radio-omroepnetwerk. Maar deze optie is niet beschikbaar voor diegenen die al twee of meer radio-omroepbedrijven bezitten, direct of indirect. Dit is bedoeld om een eerlijke en diverse radiolandschap op het eiland te bevorderen.

Kandidaten die een aanvraag willen indienen, moeten specifieke informatie verstrekken. Deze informatie, samen met de voorwaarden en toelichting voor de uitgifte van de frequenties, is te vinden in het aanvraagformulier en het document ‘Voorwaarden en toelichting voor de uitgifte van de beschikbare FM-frequenties voor een radio-omroep 2023’. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van het Bureau Telecommunicatie en Post of kunnen digitaal op verzoek worden toegezonden.

Het verantwoordelijke ministerie heeft ook aangegeven dat er op 26 januari 2024 een informatiesessie plaatsvindt op het kantoor van het Bureau Telecommunicatie en Post. Tijdens deze sessie kunnen geïnteresseerden vragen stellen over het aanvraagproces.

De deadline voor het indienen van aanvragen is vastgesteld op 23 februari 2024, om 12.00 uur ’s middags. Aanvragen kunnen per e-mail of op een USB-stick bij de receptie van het BT&P worden ingediend.

De uitgifte van nieuwe FM-frequenties is een belangrijke stap voor de mediadiversiteit en -ontwikkeling op Curaçao. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor bestaande en toekomstige omroepen en versterkt de lokale radio-industrie. Met deze ontwikkeling kunnen radiostations een breder publiek bereiken en een diverser aanbod van programma’s bieden, wat de culturele en informatieve rijkdom van het eiland ten goede komt.