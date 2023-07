Nieuwe Fun Miles App beschikbaar op 4 september

WILLEMSTAD – Gebruikers van de populaire Fun Miles app die een keer zijn uitgelogd, kunnen niet opnieuw inloggen. Het technische probleem dat hiervan de oorzaak is, kan niet makkelijk worden opgelost. Dat is de reden dat Fun Miles besloten heeft de app van scratch weer op te bouwen. Naar verwachting is de nieuwe versie vanaf 4 september weer beschikbaar in de App Store en de Google Play Store.

“We hadden al plannen om een nieuwe app te lanceren begin 2024 en de oude op dat moment uit te faseren”, zegt directeur Wouter De Leeuw, “maar door deze technische problemen hebben we dit proces moeten aanpassen en versnellen”.

“Overigens kunnen klanten die zijn uitgelogd een QR-code bij ons aanvragen, zodat ze hun kaart toch digitaal kunnen gebruiken.” Op de website van Fun Miles kan volgens De Leeuw wel gewoon ingelogd worden.

Fun Miles heeft op Curaçao ongeveer 68.000 geregistreerde gebruikers. Op Aruba is dat ongeveer 28.000 en op Bonaire 10.000 kaarthouders. De problemen met de huidige app treden op wanneer gebruikers proberen uit te loggen en weer in willen loggen. De app geeft dan een loginfout. Nieuwe gebruikers hebben hetzelfde probleem. De Leeuw verzekert zijn klanten dat de nieuwe app minimaal dezelfde functionaliteiten zal hebben als de vorige versie.

Data

De directeur van Fun Miles stelt dat er in negen op de tien huishoudens een Fun Miles kaart aanwezig is. Op Aruba en Bonaire geldt eenzelfde dekking. De bestedingsdata die dat genereert, is het kapitaal van de onderneming. “Deze data wordt intern gebruikt om gerichtere acties te ondernemen en om ervoor te zorgen dat klanten aanbiedingen ontvangen die voor hen relevant zijn.”

“We mogen deze data niet met onze partners delen vanwege privacyregels. Daarom zien we Fun Miles meer en meer evolueren naar een marketing serviceorganisatie, waarbij we veel van het werk voor bedrijven uit handen nemen”, legt De Leeuw uit.

Bovendien wordt er hard gewerkt aan het verzamelen van kwalitatieve data om de dienstverlening naar klanten en kaarthouders te verbeteren, wat De Leeuw ziet als de toekomst van hun business. “Op Curaçao lopen we vrij ver vooruit als het gaat om datagebruik, maar het blijft soms lastig omdat je bijna geen secundaire databronnen hebt”, voegt hij eraan toe.

Ondanks de huidige app-problemen en de uitdagingen met betrekking tot datagebruik, ziet De Leeuw de toekomst van Fun Miles optimistisch tegemoet. “Met onze dekkingspercentages op huishoudniveau groeit het aantal kaarthouders nog steeds met een gezond percentage.”

De Leeuw realiseert zich dat hij het punt gaat bereiken dat Fun Miles de bevolkingsachteruitgang gaan merken. “Maar voor nu zien we dat nog niet in het aantal kaarthouders”.