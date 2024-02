Nieuwe hit van VivaKids Recycleband: “Instrumènt” inspireert 

WILLEMSTAD – VivaKids Recycleband heeft eindelijk hun nieuwe liedje Instrumènt uitgebracht. Dit nummer vertelt het verhaal van een kind dat zijn eigen muziekinstrument maakt om sfeer en vreugde te brengen.

Met Instrumènt wil VivaKids Recycleband benadrukken hoe eenvoudige dingen kunnen worden omgezet in bronnen van plezier en entertainment. Het nummer werpt ook licht op de unieke instrumenten van VivaKids zelf, gemaakt van hergebruikte materialen, maar toch in staat om elke ruimte te vullen met levendige klanken.

De catchy frase paparapá 3 1 3 1 3 in het nummer, is een persoonlijke noot van Omar Sling, de oprichter en multitalent van VivaKids Recycleband, die het ritme leerde van zijn jeugdlessen bij Sr. Mito Martes in de wijk Santa Maria.

Instrumènt is niet alleen een muzikaal stuk, maar ook een project dat de nieuwe lichting kinderen van VivaKids introduceert. Veel van deze kinderen betreden voor het eerst een opnamestudio, een ervaring die hen ongetwijfeld zal vormen en bijdragen aan hun toekomstige ontwikkeling.

Omar Sling startte het VivaKids Recycleband project in 2017, waarbij kinderen elke zaterdag samenkomen in zijn atelier in Seru Fortuna. Het initiatief benadrukt niet alleen muziek en zang, maar ook het belang van recycling, milieu, kunst, educatie en cultuur.

De volgende stap voor Omar Sling en de jonge leden van de VivaKids Recycleband is het realiseren van een videoclip voor Instrumènt. Tot die tijd wordt iedereen aangemoedigd om het nummer op hun favoriete radiostation aan te vragen, het volume omhoog te draaien en te genieten van de geweldige sfeer die de kinderen van VivaKids hebben gecreëerd met hun gerecyclede instrumenten.