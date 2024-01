Nieuwe Huisartsenpost bij CMC behandelt bijna 2.400 patiënten in de eerste twee weken na opening

WILLEMSTAD – De gloednieuwe Huisartsenpost (HAP) bij het Curaçao Medical Center (CMC) heeft in de eerste twee weken na de opening 2367 patiënten behandeld, van wie ongeveer zes procent symptomen van griep vertoonde. Dit aantal biedt belangrijke inzichten voor de volksgezondheid op Curaçao en helpt bij het beoordelen van de ernst van het griepseizoen op het eiland.

Deze gegevens bieden volgens de post een waardevol inzicht in de gezondheidssituatie op het eiland en benadrukken het belang van de digitale werkwijze van de HAP.

Sinds 1 januari 2024 is de Huisartsenpost op Curaçao volledig operationeel en heeft zij haar processen en diensten grotendeels gedigitaliseerd. De HAP registreert de klachten waarmee patiënten zich melden en draagt zorg voor een vlotte overdracht naar hun eigen huisartsen, om hen op de hoogte te houden van de medische situatie van hun patiënten.

Bovendien hanteert de HAP een telefonisch triageproces dat is gebaseerd op de Nederlandse NHG-richtlijnen, waarmee de urgentie van elke medische situatie wordt beoordeeld. Aan de hand van dit triagesysteem wordt bepaald of en wanneer een patiënt voor een consult moet verschijnen.

Deze geavanceerde digitale aanpak stelt de HAP naar eigen zeggen in staat om uitgebreide gegevens te verzamelen en belangrijke trends in de gezondheidszorg op Curaçao te identificeren.

In de meest recente editie van “Relato di Dia,” gisteren, werden statistieken over griepgevallen in 2024 gepresenteerd. Maar het is van cruciaal belang op te merken dat deze cijfers specifiek betrekking hebben op bezoeken aan de HAP en niet op consulten bij huisartsen elders op het eiland. Ten onrechte werd aanvankelijk gemeld dat deze gegevens afkomstig waren van de Curaçaose Huisartsen Vereniging (CHV).