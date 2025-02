Consumenten Nieuwe kans op heraansluiting water en stroom Redactie 13-02-2025 - 2 minuten leestijd

Illegale bedrading

WILLEMSTAD – Nutsbedrijf Aqualectra heeft maandag de inschrijving geopend voor fase 2 van het project Pasku di Bida, een initiatief om huishoudens zonder water en stroom opnieuw aan te sluiten. Chief Financial Officer (CFO) Neysa Isenia maakte dit bekend tijdens een persconferentie en benadrukte dat geïnteresseerden zich tot 22 februari kunnen registreren.

Het project werd in oktober vorig jaar als pilot gelanceerd om armoede op het gebied van water en elektriciteit aan te pakken. Destijds was het doel om 1.000 huishoudens, die langer dan 30 dagen afgesloten waren, opnieuw aan te sluiten. Ondanks verschillende pogingen om contact op te nemen via brieven, telefoontjes en e-mails, kon Aqualectra slechts 425 klanten bereiken. Uiteindelijk werden 194 huishoudens opnieuw aangesloten, wat neerkomt op 19 procent van de beoogde groep.

Uit de eerste fase zijn belangrijke lessen getrokken, die nu worden toegepast in fase 2. Deze fase richt zich op klanten die eerder op de lijst stonden, maar waarmee geen overeenkomst kon worden bereikt. Personen met een maandelijks inkomen lager dan 2.500 Antilliaanse gulden en een openstaande schuld van meer dan 5.000 gulden kunnen zich aanmelden. Voorwaarde is dat de klant een actief water- of elektriciteitscontract heeft bij Aqualectra. In het geval van huurders moeten zij het huurcontract kunnen overleggen. Wie op 22 februari nog niet online heeft kunnen registreren, kan die dag persoonlijk terecht bij een klantencentrum voor hulp.

Na inschrijving volgt een evaluatie op basis van de verstrekte gegevens. Klanten die in aanmerking komen, ontvangen uiterlijk 15 maart bericht en een afspraak om aanvullende documenten in te dienen en een contract te ondertekenen. De aansluitingen gebeuren via een prepaid-systeem, bedoeld om beter energieverbruik te beheren en nieuwe schulden te voorkomen.

