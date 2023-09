Nieuwe kansen voor Advent Ziekenhuis 

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao heeft na negen jaar een zestal ministeriële beschikkingen aangepast, zodat het Advent Ziekenhuis volledige zorg kan bieden.

In 2015 nam het Advent Ziekenhuis de Taamskliniek over. In de vergunningen werd echter opgenomen Advent zou moeten samensmelten tot één groot nationaal ziekenhuis, met één centraal bestuur.

Een juridische onmogelijkheid omdat het ziekenhuis internationaal onderdeel is van het Advent Ziekenhuisnetwerk en de stichting op Curaçao.

De oude ministeriële beschikkingen bleven echter van kracht en eerdere regeringen waren niet van plan om deze aan te passen. Dit beperkte de groei en ontwikkeling van Advent aanzienlijk en belemmerde zelfs de accreditatie van het ziekenhuis in de toekomst.

Minister Javier Silvania heeft nu de belemmerende clausules uit de vergunningen geschrapt. Dit opent nieuwe kansen voor het Advent Ziekenhuis, zoals het opzetten van een volwaardige oogafdeling om het huidige tekort aan oogartsen aan te pakken.