Nieuwe kantoorpand TUI in najaar gereed

Archieffoto’s opening TUI kantoor Hato

WILLEMSTAD – Het nieuwe kantoorpand van TUI op Curaçao gaat naar verwachting in het najaar open, maar een datum is nog niet bekend.

Vanaf maandag is het hoofdkantoor van TUI tijdelijk gehuisvest op Kaya Flamboyan 1A in Rooi Catootje. Klanten kunnen daar terecht voor boeken van tickets en ruimbagage of het wijzigen van een vlucht. De ruimte in dit tijdelijke pand is wel wat beperkter waardoor er minder servicebalies zijn. Ook kunnen reizigers terecht in de TUI winkel op luchthaven Hato.

