Nieuwe kinderhoek bij Toelatingsorganisatie Dick Drayer 19-02-2025

WILLEMSTAD – Bij de toelatingsorganisatie is een nieuwe kinderhoek geopend. Dit is de vijfde kinderhoek die wordt ingericht in een overheidskantoor waar veel publiek komt. De speelhoek biedt een educatieve en comfortabele ruimte voor kinderen terwijl hun ouders hun administratieve zaken regelen.

De kinderhoek bij Servisio di Atmishon heeft de vorm van een vliegtuig, een symbool voor de manier waarop veel immigranten het eiland hebben bereikt. Ongeveer negentig procent van de bezoekers van deze dienst komt voor een verblijfsvergunning, een proces dat vaak tijd in beslag neemt. Door de speelhoek kunnen kinderen zich vermaken terwijl hun ouders wachten op hun afspraak of documenten indienen.

Het initiatief maakt deel uit van een bredere inspanning om kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met overheidsdiensten. Eerdere kinderhoeken in andere overheidskantoren werden goed ontvangen, wat voor het ministerie van Justitie aanleiding geeft om het concept verder uit te breiden naar meer locaties.

