‘Nieuwe’ komeet zichtbaar op Curaçao

daarna pas weer over 6700 jaar….

Foto: Marcus de Maaijer

Tot eind augustus is de ‘nieuwe ‘ komeet Neowise waarneembaar in de avonduren vlak na zonsondergang. Marcus de Maaijer maakte een foto op 21 Juli na zonsondergang. Genomen aan de noordkust ter hoogte van Sunset Heights.

Op 27 maart jongstleden ontdekte de ruimtetelescoop van de NASA een komeet die de aarde nadert met een snelheid van 2816 kilometer per uur. Zij is, zoals gebruikelijk vernoemd naar haar ontdekker en kreeg de naam NEOWISE, de naam van de telescoop: Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer.

Marcus de Maaijer heeft nog herinneringen aan de laatste komeet die in 1986 in de avonduren met het blote oog zichtbaar was vanaf Curaçao: de komeet Halley.

Tips

De Maaijer geeft een aantal tips om de nieuwe unieke komeet aan de hemel van Curaçao te vinden na zonsondergang. Tot einde augustus kan dat nog.

Zoek een gebied waar volledig duisternis is, met zicht in zuidwestelijke richting. Zonder dat je gezichtsveld verstoord wordt door verlichting, vegetatie, gebouwen of heuvels. Er mogen dus ook geen lampen of verlichting aanwezig zijn in je buurt Zodra de zon achter de horizon verdwenen is en het steeds donkerder begint te worden, kun je het sterrenbeeld de Grote Beer zien, the big dipper in het Engels. Hij ziet eruit als een grote steelpan (zie foto). De komeet Neowise bevindt zich diagonaal ten westen van het onderste gedeelte van de pan. Vanaf 21 Juli tot ongeveer eind Juli 2020, is Neowise met het blote oog zichtbaar na zonsondergang rond 19.45 uur. De komeet ziet eruit als een ster met een vage staart die in een rechtsboven diagonale richting naar de grote beer wijst. Een verrekijker of amateur telescoop maakt het makkelijker om de komeet waar te nemen. Je kunt zelfs foto’s maken van de komeet, maar het is niet mogelijk de komeet met een telefoon te fotograferen. Je hebt tenminste een semi-professionele camera nodig waarmee je de sluitertijd, diafragma en hoge ISO kan instellen. Tevens is het vereist een statief of ander stevig niet-bewegende support voor een SLR camera te gebruiken. Deze foto (MDM_1075) is gemaakt met een Canon SLR camera in manual mode met sluitertijd 15 secondes met F-stop 4.0 en 800 ISO. In de avond van 23 Juli 2020 zal de komeet de aarde het dichts naderen. Op een afstand van 103 miljoen kilometer. Daarna is de komeet zichtbaar tot ongeveer eind Augustus 2020. Via internet kun je de beweging van NEOWISE in de hemel van Curaçao voorspellen met behulp van deze link: https://www.timeanddate.com/astronomy/night/curacao/willemstad Vervolgens klik je op de link : Astronomy Note: Find Comet NEOWISE“. Gebruik de muis om de tijdlijn van links naar rechts te slepen op de multimedia video om te zien waar in de hemel de komeet op elk minuut na zonsondergang te zien is totdat het achter de horizon verdwijnt en pas de volgende avond weer zichtbaar is. Alhoewel komeet Halley om de 75 jaar terugkeert is het niet mogelijk om NEOWISE nogmaals te zien omdat het pas over 6700 jaar terugkeert.

Dus grijp deze kans om samen met vrienden en familie een unieke ervaring op te doen door gezamelijk NEOWISE te gaan spotten, zegt Marcus de Maaijer. Heb je vragen? Mail hem: [email protected]