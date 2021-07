Nieuwe korporaals erbij voor CURMIL en ARUMIL

Foto’s Defensie Caribisch Gebied

WILLEMSTAD – Acht militairen van de CURMIL en ARUMIL hebben de Voortgezette Vak Opleiding (VVO) met succes afgerond. Hiervan zijn zeven militairen van de CURMIL en één van de ARUMIL. De VVO is de opleiding die militairen bij het Commando Zeestrijdkrachten moeten volgen om onderofficier (korporaal) te worden.

In de opleiding, die 24 weken duurde, maken de militairen de transformatie door van manschap naar aankomend leidinggevende. Zij zijn tevens getest op hun fysieke en mentale weerbaarheid en hun vermogen om acties te plannen en voorbereiden.

Final Exercise

In de eindoefening (FINEX) kwam deze week alles samen. Het was voor de acht leerlingen een pittige week om door te komen. Hoofd Opleidingscentrum CARIB, kapitein der mariniers Oane van der Meer is dan ook trots: ‘’ Respect krijg je niet op basis van je strepen, maar om wie je bent als mens, leider en vakman. Leading by example. Deze militairen hebben stuk voor stuk laten zien de juiste kwaliteiten in zich te hebben.’’

De eindoefening werd vanmorgen afgesloten met een eindmars die eindigde bij Marinekazerne Suffisant. Daar werden ze opgewacht door onder andere hun familie en vrienden. Na de binnenkomst vond de bevordering plaats tot korporaal. Zij gaan nu de vervolgopleiding in tot BAVPOL (Buitengewoon agent van de politie).

Lees ook: