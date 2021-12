Nieuwe maatregelen vanaf donderdag 23 december 2021

85 Gedeeld

WILLEMSTAD – “De nieuwe coronavariant is waarschijnlijk al op het eiland als we naar de besmettingen kijken”, volgens premier Gilmar ‘Pik’ Pisas. Deze variant is besmettelijker. Vaccineren is de enige oplossing wereldwijd.

Het SDK zal een nieuwe locatie zijn waar de booster gehaald kan worden. Hieronder de nieuwe maatregelen op een rij vanaf morgen 23 december:

Geen events meer boven de 100 personen,

Dansevenementen helemaal verboden

Je mag met maximaal 4 personen in het openbaar zijn, ook op zee geldt dit en met kerst mag je maximaal 4 gasten ontvangen.

De avondklok blijft van 3 uur ‘s nachts tot 4.30 ‘s ochtends

Vanaf 25 december zijn alle landen wereldwijd, landen met hoog risico voor Curaçao. Iedereen moet dus een PCR test om Curaçao binnen te komen. Dit zal 48 uur van te voren gedaan moeten worden en na 3 dagen moet de antigeentest gedaan worden.

Mondkapjes zijn in alle winkels verplicht

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures