Nieuwe munt is ook eerbetoon aan Carmabi en Nature Foundation

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — De nieuwe gulden op Curaçao en Sint Maarten zet de natuur in de schijnwerpers. Met ontwerpen geïnspireerd door de rijke biodiversiteit van beide eilanden onthulde de Centrale Bank onlangs de nieuwste Caribische bankbiljetten en munten. Dit evenement werd niet alleen een viering van de nieuwe valuta, maar ook een moment om de waarde van milieubescherming te onderstrepen, aldus de Centrale Bank.

Tijdens de onthulling schonk de Centrale Bank 10.000 gulden aan twee toonaangevende natuurorganisaties: Carmabi en de Nature Foundation Sint Maarten. Deze organisaties, al jarenlang actief in het behoud van de natuur op hun respectieve eilanden, kregen deze eerbetuiging voor hun voortdurende inzet en bijdragen aan het milieu. De donatie benadrukt volgens de Centrale Bank de rol die zij ziet voor zichzelf bij het bevorderen van milieubewustzijn en duurzaamheid.

Centrale Bank-president Richard Doornbosch en directeur Leila Matroos: “Milieubescherming is vandaag de dag een noodzaak. Onze natuurlijke omgeving is van onschatbare economische waarde,” aldus Doornbosch. Hij benadrukte dat de schoonheid van het land en de omliggende wateren cruciaal is voor het aantrekken van toeristen en het ondersteunen van de lokale economieën. “Als we dit natuurschoon zouden verliezen, zou dat schade toebrengen aan deze economische pijler,” voegde Matroos eraan toe.

De nieuwe gulden is ontworpen met een focus op het uitbeelden van de natuur, een bewuste keuze van de Centrale Bank om de aandacht te vestigen op de unieke natuurlijke schatten van de eilanden. Elk muntstuk en biljet vertelt een verhaal, met afbeeldingen van lokale flora en fauna die symbool staan voor de ecologische rijkdom van het Caribisch gebied. Met deze keuze wil de Centrale Bank niet alleen een herkenbaar en waardevol betaalmiddel creëren, maar ook een middel om bewustzijn te vergroten over de noodzaak van natuurbehoud.

