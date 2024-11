Defensie Nieuwe Nederlandse militaire eenheid start op Curaçao Dick Drayer 05-11-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens een ceremonie gisterochtend droeg de Compagnie in de West haar taken over aan de nieuwe eenheid, rotatie 47, onder leiding van Majoor Jan van het 13e Infanteriebataljon uit Assen. Hij nam het commando over van Kapitein Jeffrey, die met zijn team een intensieve periode afsluit waarin zij actief waren op Curaçao, Bonaire en Aruba.

De Compagnie in de West is een vaste militaire eenheid van de Koninklijke Landmacht die strategisch in het Caribisch gebied is gestationeerd en onder bevel staat van het Commando der Zeemacht in het Caribisch gebied. De eenheid is permanent aanwezig en voert een rotatiesysteem uit waarbij iedere vier maanden een nieuwe compagnie uit Nederland arriveert om de taken van de vorige over te nemen. Deze rotaties zorgen ervoor dat de eenheid constant beschikbaar is om taken uit te voeren op de eilanden, terwijl het personeel steeds ververst wordt om operationele efficiëntie en mentale veerkracht te behouden.

Elke nieuwe rotatie brengt ook vaak specifieke capaciteiten en expertise mee, afhankelijk van de eenheid die wordt ingezet. Zo kunnen bepaalde eenheden gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van reddingsoperaties, het ondersteunen van lokale autoriteiten, het bieden van noodhulp bij natuurrampen, of zoals bij de huidige Delta compagnie, het opereren met zware wapens en voertuigen. Door deze afwisseling kunnen de verschillende compagnies de lokale krijgsmacht en autoriteiten ondersteunen met een breed scala aan militaire vaardigheden en middelen.

De rotatieprocedure omvat zowel een officiële overdracht als een inwerkperiode, waarin de aankomende compagnie wordt ingelicht over de lopende operaties, samenwerking met lokale partners en specifieke uitdagingen binnen het Caribisch gebied. Dit rotatiesysteem zorgt ervoor dat de Compagnie in de West altijd voorbereid is op snelle inzet bij noodsituaties en continu kan bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van het Caribisch gebied.

‘Leerzame tijd’

Kapitein Jeffrey kijkt terug op een leerzame tijd met verschillende missies en trainingen. Zo stond zijn eenheid klaar bij overstromingen op Curaçao en ondersteunde zij meerdere goede doelen op Bonaire. Ook werd het Explosieven Opruimingscommando meermaals ingezet voor het ruimen van explosieven en voor trainingen met lokale partners. De eenheid voerde daarnaast veeleisende trainingen uit onder tropische omstandigheden, waarbij zij geregeld samenwerkte met de Curaçaose militairen. “We voelden ons altijd welkom en kijken positief terug op deze ervaring,” aldus Kapitein Jeffrey.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Majoor Jan, de nieuwe commandant, ziet uit naar de komende vier maanden waarin de Delta “DJOKJA” compagnie, een eenheid van de Rode Baretten, met haar gespecialiseerde voertuigen in het Caribisch gebied zal trainen. Hij benadrukt dat deze nieuwe samenwerking niet alleen waardevol is vanwege de unieke capaciteiten die de Delta compagnie naar de regio brengt, maar ook als kans om te trainen in een tropisch klimaat. “Ik verwacht dat we een bijzondere tijd tegemoet gaan en dat we met onze lokale partners een betekenisvolle periode tegemoet gaan,” aldus Majoor Jan.

24