Nieuwe Nederlandse sinterklaasfilm ook te zien in Curaçao

De Grote Sinterklaasfilm: Trammelant in Spanje is vanaf volgende week ook te zien in Curaçao. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Het tweede deel van De Grote Sinterklaasfilm, geregisseerd door Lucio Messercola, is te zien in twee bioscopen in Willemstad. Ook op Aruba komt de film gelijktijdig in première. Vorig jaar verscheen het eerste deel.

In deze nieuwe sinterklaasfilm willen de boeven Mammie en Stan, wanneer ze uit de gevangenis komen, wraak nemen op Sinterklaas. Ze gaan naar Spanje om ervoor te zorgen dat de goedheiligman en zijn pieten niet naar Nederland kunnen komen.

De hoofdrol is voor Robert ten Brink, die hiermee de in 2020 overleden Bram van der Vlugt opvolgt. Ook Martien Meiland en Noraly Beyer spelen mee. Peter R. de Vries, die op 15 juli overleed na een moordaanslag, is eveneens in de film te zien. Hij speelt opnieuw de rol van rechercheur.