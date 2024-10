Politiek Nieuwe politieke partij ‘Mihó Kòrsou’ Dick Drayer 28-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 21 maart 2025 vinden de verkiezingen plaats voor een nieuwe regering op Curaçao, en de bekende ondernemer Gilbert Ricardo heeft een nieuwe politieke partij opgericht: Mihó Kòrsou. Ochtendkrant Èxtra schrijft dat zijn partij op 25 september geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel.

Ricardo is geen onbekende in de politiek, hoewel hij eerder geen deel uitmaakte van de kandidatenlijsten van politieke partijen. Als mede-eigenaar van het Courtyard by Marriott-hotel, dat afgelopen juni opende in het hart van Otrobanda, heeft hij zich jarenlang ingezet voor de ontwikkeling van de Rif- en Mangrove-gebieden. In 2018 presenteerde hij een volledig plan voor het huidige hotelproject, inclusief het zwembad dat vernoemd is naar de bekende zwemmer Benny Leito.

Al sinds 2012 heeft Ricardo plannen voor de ontwikkeling van een mangrovepark ingediend bij de overheid, wat in 2016 leidde tot de selectie van een ander bedrijf om het project verder te realiseren. Ricardo noemde deze keuze destijds een positieve stap voor de gemeenschap.

In het verleden was Ricardo betrokken bij de Partido Nashonal en de MAN-partij, maar hij trad nooit toe als kandidaat op een lijst. Met de oprichting van Mihó Kòrsou wil hij nu zelf actief deelnemen aan het politieke landschap en bijdragen aan de ontwikkeling van Curaçao. Verdere details over de nieuwe partij worden binnenkort verwacht.

