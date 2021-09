Nieuwe regering beëdigd op Aruba 

ORANJESTAD – De ministers van het nieuwe kabinet Wever-Croes II hebben op maandag 20 september 2021 ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Aruba, Yvonne Laclé-Dirksz, de eed of belofte afgelegd.

De verplichting voor ministers om de eed of belofte af te leggen alvorens hun betrekking te aanvaarden, is opgenomen in artikel II.8 van de Staatsregeling van Aruba. Het nieuwe Arubaanse kabinet is een coalitie van MEP en RAIZ en telt acht ministers: zes van MEP en twee van RAIZ. De plechtigheid vond plaats in Cas Ceremonial di Gobernador.

Lees ook: