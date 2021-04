Nieuwe regering MFK en PNP wil af van COHO

WILLEMSTAD – De nieuwe regering van MFK en PNP wil af van COHO. In plaats daarvan moet het IMF instappen. Dat staat in een brief van de twee partijen aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Raymond Knops.

Het landenpakket zoals dat klaarligt in het COHO kan nog steeds als leidraad dienen, maar dan zonder COHO en niet meer onder toezicht van het Koninkrijk. Nederland koppelt het ontwikkelingsprogramma aan liquiditeitssteun. Daarover wordt niets gemeld in de brief van de nieuwe coalitie.