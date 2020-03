Nieuwe regering Sint-Maarten

9 Gedeeld

Foto: Daily Herald

Sint Maarten heeft sinds zaterdag een nieuwe regering. Die staat onder leiding van Silveria Jacobs, die al sinds eind vorig jaar de leiding had over een interim-regering. Vanwege de coronacrisis vond de beëdiging door de gouverneur plaats zonder gasten.



De regering is een coalitie tussen de National Alliance, die de verkiezingen in januari won, en nu samen met de United People’s Party gaat regeren.