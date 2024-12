Nieuws Curaçao Nieuwe sluizen Panamakanaal tonen innovatie Redactie 15-12-2024 - 7 minuten leestijd

MSC Emma is bijna door het Kanaal

Tijdens de jaarlijkse conventie in Panama kregen de leden van Kiwanis, waaronder Anthony Haile, een unieke kans om het vernieuwde gedeelte van het wereldberoemde Panamakanaal te bezoeken. Deze uitbreiding, geopend in 2016, stelt grotere schepen in staat om door het kanaal te varen en speelt een cruciale rol in de wereldhandel. Dankzij exclusieve toegang en een uitgebreide rondleiding werd duidelijk hoe indrukwekkend deze technische prestatie is, en hoe het kanaal zich aanpast aan de eisen van de moderne scheepvaart. Dit bezoek bood volgens Haile niet alleen een fascinerend inzicht in het functioneren van het nieuwe kanaal, maar onderstreepte ook het belang van waterbeheer en de economische impact op Panama.

door | Anthony Haile

Een bezoek aan Panama is niet compleet zonder een bezoek aan het wereldberoemde Panamakanaal. Dit technische wonder heeft de wereldhandel sinds de opening in 1914 ingrijpend veranderd en staat symbool voor de kracht van menselijke wil en doorzettingsvermogen. Vijf jaar geleden hebben we het oorspronkelijke kanaal bezocht, en we waren toen al onder de indruk van de schaal en het ingenieuze systeem van sluizen die het kanaal mogelijk maken.

Sindsdien is het kanaal aanzienlijk uitgebreid om de groeiende vraag en grotere schepen van de moderne tijd aan te kunnen, maar toegang tot dit nieuwe gedeelte is beperkt. Dankzij onze Kiwanis-connecties en het feit dat een van de directieleden ook een Kiwanis-lid is, kregen we een exclusieve rondleiding. Dit is een voorrecht dat zelfs veel Panamezen niet hebben, wat onderstreept hoe Kiwanis haar leden unieke ervaringen kan bieden. Anthony Haile (r) en partner

De uitbreiding

De uitbreiding, bekend als het Panama Canal Expansion Project werd voltooid en officieel geopend op 26 juni 2016. Deze uitbreiding was een grootschalig en complex project dat bedoeld was om grotere schepen – de zogenaamde neo-Panamax schepen – door het kanaal te laten varen. De oorspronkelijke sluizen waren ontworpen voor Panamax-schepen met beperkte capaciteit, wat een beperking vormde voor de vrachtcapaciteit en de soorten schepen die het kanaal konden passeren.

Met de nieuwe uitbreiding kunnen nu veel grotere vrachtschepen, met een capaciteit tot wel 14.000 containers, het kanaal passeren. Deze aanpassing aan de moderne scheepvaart betekent dat het kanaal aanzienlijk hogere inkomsten kan genereren. Grote schepen, zoals vrachtschepen en olietankers, betalen tegenwoordig vaak een bedrag dat kan oplopen tot één miljoen dollar aan tol voor een enkele passage, afhankelijk van de grootte en de lading van het schip.

Tijdens onze rondleiding zagen wij hoe een enorm containerschip van de Mediterranean Shipping Company (MSC) door het nieuwe kanaal gleed, met duizenden containers aan boord. Het proces van het openen en sluiten van de sluizen en het verplaatsen van een schip van deze omvang was werkelijk fascinerend om te zien. We stonden vanaf het balkon te kijken en volgden het schip terwijl het door de verschillende compartimenten van de sluizen werd begeleid. Het gebruik van deze nieuwe sluizen maakt een efficiëntere doorvaart mogelijk en zorgt ervoor dat Panama haar positie als belangrijk logistiek knooppunt in stand houdt.

Kosten

Zoals eerder genoemd, kan de prijs die een groot containerschip betaalt voor één enkele doorgang door het kanaal oplopen tot één miljoen dollar. Het uiteindelijke bedrag hangt af van verschillende factoren zoals de grootte van het schip, de lading en de drukte van het kanaal. Naast deze tol moeten rederijen aanvullende kosten betalen, zoals brandstofkosten en heffingen op het gebruik van het water en andere voorzieningen.

Voordat een schip toegang krijgt tot het kanaal, moet de betaling volledig zijn voldaan. Dit systeem zorgt ervoor dat het Panamakanaal geen onbetaalde facturen overhoudt en de doorvaart efficiënt kan inplannen. Schepen die de kosten niet vooraf betalen, worden simpelweg niet toegelaten, wat voorkomt dat Panama te maken krijgt met dubieuze debiteuren. Dit vooruitbetalingssysteem is essentieel voor een soepele doorstroom, zeker gezien de enorme toeloop van schepen die dagelijks gebruik maken van het kanaal.

Klimaatverandering

De uitbreiding van het Panamakanaal bracht aanzienlijke voordelen met zich mee, maar introduceerde ook nieuwe uitdagingen. Een van de grootste problemen waar het kanaal momenteel mee kampt, is het waterbeheer. Het kanaal functioneert op basis van zwaartekracht en waterverplaatsing om de schepen door de sluizen te verplaatsen. Elk schip dat door het kanaal vaart, vereist miljoenen liters zoet water.

Door klimaatverandering en langdurige periodes van droogte heeft Panama echter te maken met een verminderde regenval, wat leidt tot watertekorten die de werking van het kanaal bedreigen. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat het aantal sluissloten dat per dag gereserveerd kan worden, is verlaagd van 32 naar 27. Dit betekent dat er minder schepen per dag door het kanaal kunnen, wat invloed heeft op de efficiëntie en inkomsten.

Om deze problemen te verlichten, heeft het kanaalbeheer verschillende maatregelen ingevoerd. Zo is er een extra zoetwaterheffing toegevoegd voor passerende schepen. Daarnaast worden op lange termijn plannen overwogen voor de aanleg van een nieuw kunstmatig meer dat de watervoorziening van het kanaal zou stabiliseren. Dit project is echter nog niet gerealiseerd, en tot die tijd moet het kanaal flexibel blijven inspelen op de veranderende waterbeschikbaarheid om te voldoen aan de vraag.

Impressies

Onze rondleiding door het nieuwe gedeelte van het kanaal begon met een bezoek aan de controlekamers, waar alle doorvaartoperaties worden aangestuurd. Het was indrukwekkend om te zien hoe een team van experts de bewegingen van elk schip monitort en begeleidt, met behulp van geavanceerde technologie om alles veilig en efficiënt te laten verlopen.

Ook bij het nieuwe kanaalgedeelte zijn er loodsen die de kapitein begeleiden tijdens de doorvaart. In het Panamakanaal heeft de loods echter volledige controle, en de kapitein moet zijn instructies strikt opvolgen. Dit verhoogt de veiligheid en voorkomt ongelukken, vooral gezien de enorme omvang van sommige schepen die het kanaal passeren.

Vanaf het balkon konden we precies zien hoe een groot containerschip van MSC door de sluizen werd begeleid. Het was een indrukwekkend gezicht om te zien hoe de sluizen open en dicht gingen en het schip in fasen door het kanaal werd verplaatst. Het kanaalbestuur gaf ons zelfs de eer om zelf de sluizen te openen en sluiten via het computergestuurde systeem.

Tijdens het bezoek benadrukte onze gids, een directielid van het kanaal, het economische belang van het kanaal voor Panama. De uitbreiding was een miljardenproject en heeft Panama wereldwijd op de kaart gezet als een essentieel knooppunt voor de wereldhandel. De inkomsten uit tolgelden spelen een cruciale rol in de nationale economie.

In een volgende aflevering zal ik verder ingaan op onze excursies naar het binnenland, waar we enkele Kiwanis-projecten bezochten die gericht zijn op gemeenschapsontwikkeling en hulp aan kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze projecten geven blijk van de toewijding van Kiwanis om overal ter wereld een positieve impact te maken.

