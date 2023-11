Nieuwe staatsiefoto’s van Willem Alexander en Máxima

DEN HAAG – De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nieuwe staatsiefoto’s van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima gepubliceerd. De foto’s zijn gemaakt door Anton Corbijn in de Galerijzaal van Paleis Noordeinde.

Een staatsieportret is een schilderij, beeld, zeefdruk, tekening of foto van het staatshoofd. Een staatsieportret benadrukt door het officiële karakter ervan, de symboolfunctie die de afgebeelde persoon in de maatschappij vervult.

Sinds het aantreden van Koningin Beatrix worden portretten alleen als staatsieportretten beschouwd als ze voor dat doel gemaakt zijn (mede) in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Staatsieportretten zijn vaak te zien in overheidsgebouwen zoals ministeries, rechtszalen, gemeente- en provinciehuizen. Dit is geen verplichting maar wordt gezien als goed gebruik.

Het auteursrecht op staatsiefoto’s berust bij de RVD, Maar het is toegestaan de foto’s te downloaden ten behoeve van redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden.