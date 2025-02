Kunst Nieuwe tentoonstelling in het Curaçao Museum Dick Drayer 14-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In het Curaçao Museum is gisteren de nieuwe tentoonstelling Forma Obscura van fotograaf en kunstenaar Carlo Wallé geopend. De expositie onderzoekt de wisselwerking tussen vorm en schaduw, waarbij het menselijk lichaam op subtiele wijze samensmelt met de omgeving. Met een unieke benadering van licht en textuur daagt Wallé bezoekers uit om na te denken over zichtbaarheid en verhulling.

De titel van de tentoonstelling Forma Obscura is ontstaan uit het centrale thema van het project: de wisselwerking tussen vorm en schaduw. ‘Forma’ verwijst naar de aanwezigheid van het menselijk lichaam—de vorm, beweging en structuur—terwijl ‘Obscura’ duidt op verhulling, mysterie en het spel tussen licht en duisternis.

Het project begon met een eenvoudig idee: een model draperen in een jurk die naadloos samenvloeit met de achtergrond. Deze ton-sur-ton benadering transformeert het lichaam tot een verlengstuk van de omgeving, vervagend in stof, schaduw en licht.

Door subtiele lagen en nuances in tonen wordt de menselijke vorm zowel verborgen als onthuld, abstract en toch aanwezig. Terwijl figuren opgaan in hun omgeving, speelt identiteit met zichtbaarheid en onzichtbaarheid, waarbij de grenzen tussen figuur en textuur vervagen.

Forma Obscura verkent deze delicate spanning tussen zichtbaarheid en duisternis en nodigt uit tot een stille contemplatie over transformatie, beweging en de poëzie van verhulling.

Over Carlo Wallé

Carlo Wallé is een gerenommeerd fotograaf, gespecialiseerd in straat-, portret-, food- en architectuurfotografie. Hij heeft zich als kunstenaar zowel op Curaçao als in Nederland onderscheiden.

Studio en Galerie

Carlo biedt op maat gemaakte fotosessies aan, waarin hij de unieke essentie van elk onderwerp vastlegt met een persoonlijke benadering die verder gaat dan het gewone. Zijn studio toont een zorgvuldig samengestelde selectie van gelimiteerde fine art prints, waarin architectuur en cultureel erfgoed centraal staan. Zijn werk kenmerkt zich door een meesterlijk gebruik van licht, compositie en storytelling.

