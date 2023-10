Nieuwe toeristische trekpleister Plasa di Arte Kòrsou opent in hartje Willemstad

WILLEMSTAD – Op woensdag 5 oktober vond de officiële opening plaats van de Plasa di Arte Kòrsou. Dat ligt tussen het Renaissance Hotel en Megapier en is volgens de Curaçaose overheid een mijlpaal in de revitalisering van het stadscentrum van Willemstad. Het initiatief richt zich vooral op het promoten van lokale producten en de culturele diversiteit van ons land.

Het doel is om dit gebied te vermarkten via CTB, zodat ook toeristen die in hotels verblijven de Plasa di Arte Kòrsou kunnen bezoeken en genieten van de authentieke Curaçaose cultuur.

De realisatie van Plasa di Arte Kòrsou maakt deel uit van het Plan voor Markten in het Stadscentrum, een initiatief van de Curaçaose toeristische sector. Dit plan heeft tot doel de markten in het stadscentrum te herstructureren en te reorganiseren, zodat ze een georganiseerder en aantrekkelijker onderdeel worden van het stadscentrum.

Het Fuik/Awasá-gebied, waar ambachtslieden in Otrobanda tot nu toe stonden, wordt omgevormd tot een plek waar mensen kunnen zitten en genieten van het prachtige uitzicht op Handelskade en Fort Amsterdam. Hier zullen alleen ‘standplaatsen’ zijn voor kunstenaars die tekenen, schilderen, enzovoort, aangevuld met twee ‘standplaatsen’ voor lokale eet- en drinkgelegenheden.

Fundashon Marshe is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en constructies van de markten in het stadscentrum, inclusief de stands op Plasa di Arte Kòrsou. Ze zullen ook toezicht houden op de verkopers om ervoor te zorgen dat ze aan de voorwaarden in hun vergunning voldoen en hen begeleiden om als ondernemers te groeien, met de bedoeling dat ze na enkele jaren elders hun bedrijf kunnen voortzetten en ruimte kunnen maken voor andere mensen die een onderneming willen starten.