Nieuwe uitgave Caribisch Denkboek voor scholieren

Ter voorbereiding op de herdenking van 4 mei ontvangen meer dan achtduizend Caribische scholieren, in de leeftijd van 10 tot 12 jaar, de nieuwste editie van het Caribisch Denkboek. De derde editie (2024) van dit educatieve boek is beschikbaar in het Nederlands, Papiamentu, Papiamento of Engels.

Het Denkboek is speciaal ontworpen voor leerlingen van groep 7 en 8 van het Funderend Onderwijs en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs op alle zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk.

Het Caribisch Denkboek is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, ontwikkeld in samenwerking met mensen van de eilanden en Stichting de Cultuur Kameleon. Het bevat persoonlijke verhalen zoals die van Diane Henriquez over haar kinderjaren tijdens de oorlog op Curaçao, en de ultieme vrijheidsbeleving van zangeres Izaline Calister. Ook bevat het filmmateriaal en is het vertaald naar het Papiaments door Nohraya Godfried.

Dit lesmateriaal biedt scholieren de kans om meer te leren over de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de impact ervan op de eilanden. Door middel van oorlogsverhalen worden leerlingen aangemoedigd na te denken over de betekenis van vrede en vrijheid vandaag de dag. Het Caribisch Denkboek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s en verhalen, bedoeld om de leerervaring te verrijken.

Leerkrachten van het Funderend Onderwijs en LOFO-studenten kunnen een speciale training van anderhalf uur volgen om te leren hoe het Denkboek in de klas gebruikt kan worden. Deze training omvat vijf digitale lessen, tips voor verdieping, en toegang tot online educatieve materialen, waaronder websites, vlogs over Anne Frank, historische tijdlijnen voor kinderen, en online filmpjes van Caribische oorlogsgetuigen.