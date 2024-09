Suriname Nieuwe veerpont op Marowijnerivier ligt al 2,5 jaar stil Redactie 07-09-2024 - 1 minuten leestijd

PARAMARIBO – De nieuwe veerpont Le Malani, die de verbinding tussen Albina in Suriname en Saint-Laurent-du-Maroni in Frans-Guyana moet onderhouden, ligt al 2,5 jaar werkloos aan de Franse kant van de Marowijnerivier. De afmeerfaciliteiten aan de Surinaamse zijde zijn niet aangepast, waardoor de hypermoderne pont niet kan worden ingezet.

De 56 meter lange Le Malani arriveerde op 17 februari 2022 in Frans-Guyana, na te zijn gebouwd in Mauritius voor vijf miljoen euro. Het schip is speciaal ontworpen om de verouderde pont La Gabrielle te vervangen, die al sinds 1991 dienst doet, maar door talrijke technische gebreken vaker stil ligt dan vaart.

Frankrijk financierde het merendeel van het project en verwachtte dat Suriname enkel de afmeerfaciliteiten in Albina zou verbeteren. Ondanks jarenlange voorbereidingen bleef deze aanpassing uit, zelfs toen de Coronacrisis en Suriname’s economische situatie als excuses werden aangedragen. Geldgebrek is echter niet de oorzaak: de Europese Unie doneerde 2,7 miljoen euro voor de benodigde infrastructuur.

Hoewel de werkzaamheden eind vorig jaar begonnen, bleek het opgeleverde werk in maart van dit jaar zo slecht uitgevoerd dat het door de Fransen werd afgekeurd. Hierdoor kan Le Malani nog steeds niet in gebruik worden genomen. Frankrijk is gefrustreerd door de situatie en overweegt de veerpont mogelijk elders in te zetten. De Surinaamse autoriteiten hebben zich tot nu toe niet uitgesproken over de kwestie.

543