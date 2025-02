Nieuws uit Nederland Nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland benoemd Dick Drayer 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De Nederlandse ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties ingestemd met de benoeming van Gerbert Kunst als nieuwe Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming gaat in per 15 mei 2025.

Kunst is momenteel directeur Internationaal Beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft eerder functies bekleed als consul-generaal in San Francisco en directeur Europese en Internationale Zaken bij het ministerie van Economische Zaken. Hij studeerde rechten in Leiden en behaalde daarnaast een Master of Business Administration en een Master of Public Administration.

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) heeft vestigingen in Willemstad, Oranjestad en Philipsburg en speelt een cruciale rol in het onderhouden van de relaties tussen Nederland en de drie autonome landen. Tot aan het aantreden van de nieuwe vertegenwoordiger zal Saskia de Reuver, directeur Koninkrijksrelaties/Landen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de rol waarnemen.

De vorige vertegenwoordiger, Edson Hato, trad op 1 september 2024 aan maar besloot per 1 december 2024 terug te treden. Hij gaf aan een andere visie te hebben op de samenwerking tussen Nederland en de Caribische eilanden dan staatssecretaris Szabó. Hato benadrukte het belang van gelijkwaardigheid, diversiteit en verbinding in de relaties binnen het Koninkrijk. Zijn vertrek wees mogelijk op een spanningsveld tussen deze idealen en de pragmatische benadering van de huidige staatssecretaris.