Nieuwe voedselbron voor Caribische koralen ontdekt

Salp die gevangen is door meerdere poliepen van de koraalsoort Madracis auretenra (Bron: Lars J.V. ter Horst)

In juli van dit jaar zijn op Curaçao drie soorten koralen gespot die salpen verteerden. Ze werden gevonden in de Directeursbaai ten oosten van Willemstad. De vondst werpt nieuw licht op voedselbronnen van koralen, schrijft Nature Today.

Salpen zijn geleiachtige, tonvormige manteldieren. Meerdere salp-lichamen kunnen aan elkaar worden gekoppeld, waardoor hele kolonies ontstaan. Ze kunnen zich pompend door de waterkolom bewegen. Vroeger werd gedacht dat vissen de belangrijkste roofdieren van salpen waren. Er komt tegenwoordig echter ook nieuwe informatie naar voren over predatie door koralen.

Een student aan de Universiteit van Amsterdam en een onderzoeker van Naturalis Biodiversity Center en Rijksuniversiteit Groningen publiceerden de ontdekking in een gedetailleerd rapport over harde koralen die salpen verteren.

Salpetende koralen

Er is maar weinig informatie over salpetende koralen beschikbaar. Omdat die relatief groot zijn, werd aangenomen dat predatie door koralen beperkt was tot koralen met poliepen met een mond groter dan een centimeter, groot genoeg om een ​​hele salp in één keer naar binnen te werken.

Maar waarnemingen uit de Middellandse Zee hebben aangetoond dat poliepen van koralen met kleinere mond samenwerken om grotere vangsten te verteren. Dat wijst erop dat salpen een belangrijke voedselbron kunnen zijn voor veel verschillende koraalsoorten.

Waarnemingen op Curaçao

In juli van dit jaar werd een zwerm van deze salpen gesignaleerd in de Directeursbaai op Curaçao. Lars J.V. ter Horst, student aan de Universiteit van Amsterdam, vond bij nadere inspectie ook gevangen salpen tussen drie verschillende soorten harde koralen: Madracis auretenra, doolhofkoraal (Meandrina meandrites) en Montastraea cavernosa.

Hij nam contact op met Naturalis en de Rijksuniversiteit Groningen, die eerder publiceerde over salpetende koralen in Maleisië en Thailand. Daarna brachten ze samen een rapport uit.

Belangrijk, want dit was de eerste waarneming van Madracis auretenra en doolhofkoraal als salpeters. Bovendien suggereren deze bevindingen dat deze zwermen mogelijk een meer algemene en wijdverspreide voedselbron voor koralen kunnen zijn dan eerder werd gedacht, aangezien salpzwermen vaak worden waargenomen in het Caribisch gebied.

Implicaties

Deze bevindingen bieden een interessant nieuw inzicht in de ecologie van koraalriffen en het belang van salpenzwermen als voedselbron. Aangezien koraalriffen steeds meer onder druk blijven staan, zal een meer holistisch begrip van hun dynamische ecosystemen cruciaal zijn om onze koraalriffen te behouden.

Lees voor meer informatie het volledige rapport op de Dutch Caribbean Biodiversity Database te lezen.