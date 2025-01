Overheid Nieuwe voorzitter Rekenkamer Curaçao gelinkt aan illegale casino’s Dick Drayer 22-01-2025 - 2 minuten leestijd

Op maandag 30 december 2024 heeft de Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, Joël Felida beëdigd als lid en tevens voorzitter van de Algemene Rekenkamer van Curaçao.

WILLEMSTAD – De onlangs benoemde voorzitter van de Curaçaose Algemene Rekenkamer, Joël Felida, blijkt nauw betrokken te zijn geweest bij een internationaal illegaal goknetwerk. Documenten in handen van onderzoeksplatform Follow the Money tonen aan dat Felida tijdens zijn loopbaan juridische diensten verleende aan gokbedrijven zonder vergunning, waaronder een Bulgaars-Israëlisch goksyndicaat dat zich richtte op Europese gokkers.

Felida, die civiel en financieel recht studeerde aan de Universiteit Leiden, werkte voor diverse trustkantoren op Curaçao, waaronder Allyant en Emoore. Deze bedrijven faciliteerden goksites die illegaal opereerden in landen als Duitsland, Zweden en Spanje. Uit e-mailverkeer blijkt dat Felida onder andere het betalingsverkeer voor deze goksites regelde, wat miljoenen euro’s vanuit Europa naar Curaçao liet stromen.

Zijn benoeming tot voorzitter van de Rekenkamer, een orgaan dat integriteit en doelmatigheid van overheidsbeleid moet waarborgen, roept vragen op. De Curaçaose goksector staat al jarenlang bekend als een van de grootste criminogene en ondermijnende factoren op het eiland. Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit faciliteert deze industrie niet alleen gokverslavingen, maar ondermijnt het ook het vertrouwen in bestuurlijke integriteit.

De keuze voor Felida is opvallend, aangezien hij niet de voorkeurskandidaat was. Eerdere publicaties onthulden dat twee andere kandidaten betere kwalificaties hadden, maar dat het parlement uiteindelijk voor hem koos. Felida zelf stelt dat hij zich wil inzetten voor transparantie en goed bestuur, terwijl zijn verleden in de ondoorzichtige goksector voor scepticisme zorgt.

De timing van zijn benoeming is eveneens pikant. In juni staat Curaçao onder internationaal toezicht van de Financial Action Task Force, die het eiland mogelijk als witwasparadijs kan bestempelen. Reacties vanuit de Curaçaose Rekenkamer op vragen over Felida’s verleden blijven tot dusver uit.