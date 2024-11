Economie Nieuwe waterfabriek Hato West operationeel in 2026 Redactie 27-11-2024 - 2 minuten leestijd

De oude locatie op Mundo Nobo

WILLEMSTAD – Aqualectra en Seven Seas Group hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie bij Hato West, naast de luchthaven. De fabriek, die RO-5 Hato West wordt genoemd, moet tegen het einde van 2026 operationeel zijn en dagelijks 25.000 m³ schoon drinkwater produceren om de watervoorziening van het eiland te versterken.

De installatie maakt gebruik van omgekeerde osmose, een technologie die al jarenlang succesvol wordt toegepast op Curaçao om zeewater te zuiveren tot drinkwater van hoge kwaliteit.

Het project wordt uitgevoerd onder een BOOT-model (Build, Own, Operate and Transfer). Seven Seas, dat is geselecteerd via een openbare aanbesteding in februari 2024, heeft uitgebreide ervaring met het bouwen en exploiteren van soortgelijke installaties in het Caribisch gebied en wereldwijd.

Het BOOT-model is een publiek-private samenwerkingsconstructie waarin de Seaven Seas Group de waterfabriek financiert, bouwt, bezit en exploiteert gedurende een vooraf bepaalde periode. Daarna wordt het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het project overgedragen aan de publieke sector.

Ontwikkeling

De bouw van de waterplant bij Hato West maakt ruimte vrij op de huidige locatie in Mundu Nobo. Het terrein daar zal in de toekomst gebruikt worden voor toeristische en commerciële investeringen. Aqualectra is al begonnen met de ontmanteling van de oude installaties op Mundu Nobo.

Volgens Aqualectra-directeuren is de nieuwe plant essentieel om betrouwbare en duurzame waterproductie en -distributie op Curaçao te blijven garanderen. “Met dit project versterken we de infrastructuur en waarborgen we de watervoorziening voor de komende generaties.”

