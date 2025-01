Consumenten Nieuwe website Consumentenbond Dick Drayer 31-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Fundashon pa Konsumidó maakt bekend dat consumenten vanaf 1 februari gebruik kunnen maken van een nieuwe website. Met deze vernieuwingen wil de stichting de dienstverlening verbeteren en informatie over consumentenrechten toegankelijker maken.

De nieuwe website van Fundashon pa Konsumidó is te vinden op www.fundashonpakonsumido.cw. Via deze site kunnen consumenten onder andere informatie over hun rechten opvragen, nuttige tips raadplegen en updates volgen over lopende projecten en evenementen.

Daarnaast biedt de site de mogelijkheid om verzoeken in te dienen, bijvoorbeeld via een nieuw e-mailadres: [email protected].

Fundashon pa Konsumidó benadrukt dat het doel van de vernieuwingen is om de interactie met consumenten te vergemakkelijken en hen beter van dienst te zijn.