Nieuwe website en statuten voor Nationaal Taalinstituut Curaçao

WILLEMSTAD – Het Nationaal Taal Instituut Curaçao (NTIC) heeft op 30 januari haar nieuwe website gelanceerd en de officiële statuten gepresenteerd. Dit markeert volgens betrokkenen een belangrijke ontwikkeling voor het NTIC in zijn rol om de diversiteit en het gebruik van talen op het eiland te bevorderen.

Tijdens een ceremonie in Willemstad gaf mevrouw Dijkhoff, directeur van het NTIC, uitleg over de visie, missie en de richting van het instituut. Het NTIC, dat zich inzet voor de promotie, het behoud en de ontwikkeling van de taalrijkdom op Curaçao, zegt een cruciale rol te willen spelen in de verbinding van activiteiten gerelateerd aan de meest gesproken talen op het eiland.

De ondertekening van de statuten versterkt de juridische basis van het instituut, wat een stevige grondslag biedt voor activiteiten gericht op taalbeheer. Deze activiteiten zijn in lijn met het nationale beleidsplan ‘Op weg naar Meertalige Co-existentie’. Het belang van deze ontwikkelingen werd benadrukt door Dr. Marta Dijkhoff, die de rol van het NTIC in het versterken van de vier meest gesproken talen op Curaçao onderstreepte.

De nieuwe website van het NTIC, www.nticuraçao.org, is nu toegankelijk voor het publiek en biedt uitgebreide informatie over de missie, visie, doelstellingen en activiteiten van het instituut. Het platform fungeert ook als een centrale bron voor educatieve informatie en actueel nieuws over de vier voornaamste talen van Curaçao.