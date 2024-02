Nieuwe Wet op Kansspelen in Curaçao: spelersbelangen in het geding

WILLEMSTAD – De onlangs geïntroduceerde Landsverordening op Kansspelen (LOK) heeft in Curaçao voor beroering gezorgd. Vooral de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK), die de rechten van online casinospelers verdedigt, heeft haar bezorgdheid geuit. In een brief aan de Staten van Curaçao bekritiseert de stichting de nieuwe wetgeving voor het negeren van spelersbelangen, waardoor essentiële beschermingsmechanismen ontbreken.

Volgens de SBGOK schiet de LOK tekort in het implementeren van internationaal erkende limieten voor spelers en zelfuitsluitingsmogelijkheden, cruciaal voor de preventie van gokverslaving. De stichting benadrukt dat de positie van spelers onder de huidige wetgeving al zorgwekkend was en dat deze situatie onder de nieuwe wetgeving verder verslechtert.

Een bijzonder zorgpunt is het nieuwe verbod op het overdragen van vorderingen van spelers aan organisaties zoals SBGOK, wat het voor benadeelde spelers moeilijker maakt om gerechtigheid te krijgen. Dit is met name problematisch voor buitenlandse spelers die geconfronteerd worden met juridische barrières in Curaçao.

De stichting uit ook zorgen over de adviseur van de minister van Financiën, die banden zou hebben in Ierland en Dubai. Dit roept vragen op over de beweegredenen achter de reizen van de minister naar Dubai. Onderzoek door SBGOK suggereert dat deze adviseur een centrale rol speelt bij het aantrekken van nieuwe online gokbedrijven naar Curaçao, wat twijfels oproept over de transparantie en integriteit van het licentieproces.

SBGOK dringt er bij het parlement op aan de minister ter verantwoording te roepen en de wetgeving zodanig te wijzigen dat de bescherming en rechten van spelers worden gegarandeerd.