Nieuwe wet op Kansspelen ingediend bij parlement Curaçao

WILLEMSTAD – De minister van Financiën van Curaçao heeft de langverwachte Nationale Verordening voor Kansspelen (LOK) officieel ingediend bij het Parlement.

In een verklaring uitte minister Silvania enthousiasme over deze cruciale ontwikkeling, en zei: “We zijn erg blij dat we deze laatste fase hebben bereikt. De indiening van de LOK bij het Parlement is niet slechts een procedurele stap, maar een sprong naar transformatieve vooruitgang.”

De minister benadrukte verder dat de LOK het resultaat is van uitgebreide raadplegingen en samenwerkingen binnen de gehele online gokindustrie.

Deze inclusieve benadering zorgt er volgens hem voor dat de nieuwe wetgeving goed afgerond, werkbaar is en tegemoetkomt aan de diverse behoeften van alle huidige en toekomstige belanghebbenden. Het zou ongekende inkomsten- en werkgelegenheidskansen brengen naar Curaçao.