Nieuws van de Week – Aflevering 1 Maarten Schakel 29-11-2024

Haalt Hoofd Ontvanger Alfonso Trona de kerst? De Ennia-zaak is weer in gang. Korpodeko heeft recht op het Insel Air-geld in Venezuela. Rijden met een borrel op, doen we toch allemaal? Kijk mee naar de eerste aflevering van het Nieuws van de Week, elke vrijdagochtend met Dick Drayer en Maarten Schakel.

De video bevat in het begin wat echo op de stemmen van Maarten en Dick. Gaandeweg wordt het geluid beter. Excuses voor het ongemak.

