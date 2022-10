Nieuwste schip Norwegian Cruiseline voor het eerst op Curaçao

WILLEMSTAD – Het nieuwste cruiseschip van de Norwegian Cruiseline liep gisteren voor het eerst de haven van Curaçao binnen. De Norwegian Prima had bijna 2.200 passagiers aan boord.

Norwegian nam het schip van bijna 300 meter lang in augustus in gebruik. Het is de eerste van zes cruiseschepen in deze prima-classe die Norwegian in de vaart brengt.

Ook de Allure of the Seas lag gisteren aan de pier. Dit schip van Royal Caribbean had 5.600 cruisepassagiers aan boord.

Vanochtend is de Celebrity Equinox, ook van Royal Caribbean aangekomen op Curaçao. Dit schip dat onder Maltese vlag vaart brengt 2.850 passagiers naar Curaçao.