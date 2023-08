No Shave November komt er aan

WILLEMSTAD – No Shave November komt er weer aan. Dat meldt organisator JCI CLIC. No Shave November is een campagne die mensen aanmoedigt om hun haar te laten groeien om bewustzijn over prostaatkanker te vergroten.

JCI CLIC, samen met hun belangrijkste partners, Stichting Prinses Wilhelmina Fonds en Lab de Med, gebruiken deze campagne om het publiek voor te lichten over prostaatkanker en mannen aan te moedigen om regelmatige medische controles te ondergaan voor vroege opsporing en behandeling van prostaatkanker.

JCI Creative Leaders in Curacao (CLIC) is een lokale afdeling van JCI, een wereldwijde non-profit leiderschapsorganisatie die zich richt op gemeenschapsimpact en persoonlijke ontwikkeling. JCI CLIC richtzich op het creëren van duurzame projecten en werkt samen met, en promoot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Meer evenementen

Naast dit evenement gaat JCI ook samenwerken met organisaties die de mogelijkheid bieden om meer evenementen te organiseren tot november. Dit omvat onder andere een focusgroep waarin het onderwerp prostaatkanker wordt besproken en gekeken wordt hoe goed dit onderwerp bekend is binnen de mannelijke gemeenschap.

Ook wordt er een padeltoernooi georganiseerd, open voor iedereen die de Ultimate Padel-app downloadt en zich registreert. Dit is bedoeld om deelname aan de sport te stimuleren en er een jaarlijks evenement van te maken om bewustwording over prostaatkanker te vergroten.

Gedurende deze periode worden er nog veel meer evenementen georganiseerd, zoals de Curacao Baseball Federation Gimmick. Hierbij krijgt het publiek de unieke ervaring om op het veld te staan en deel te nemen aan het honkbalspel met spelers.

Er worden ook getuigenissen gegeven van familieleden van kankerpatiënten die aan de ziekte zijn overleden. Bovendien is er een veiling waarbij men een gesigneerd honkbalshirt en/of een diner met favoriete lokale honkballers kan bemachtigen.

Net als eerder gaan alle opbrengsten van deze veiling naar Stichting Prinses Wilhelmina Fonds. Aan het einde van het evenement wordt er ook een informatieve sessie gehouden om het publiek een boodschap mee te geven en hen aan te moedigen om zich te laten testen.