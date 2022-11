Nog 500 startplaatsen bij KLM Curaçao Marathon eind deze maand

WILLEMSTAD – Er zijn nog 500 startplaatsen beschikbaar voor de KLM Curaçao Marathon. De negende editie wordt eind deze maand gehouden op zaterdag 26 november en zondag 27 november. De Start & Finish locatie is in het Corendon Mangrove Beach Resort.

Het totaal aantal deelnemers dat mee mag doen is 2.500. Dit heeft te maken met het garanderen van de veiligheid van alle deelnemers en supporters langs het parcours

De nu al tweeduizend ingeschreven lopers komen uit 31 landen, te weten: Algerije, Argentinië, Aruba, België, Bonaire, Brazilië, Cambodja, Canada, Colombia, Curaçao, Duitsland, El Salvador, Frankrijk, Groot-Brittannië, Guatemala, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Puerto Rico, Sint Maarten, Slovenië, Suriname, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Venezuela, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland

De jongste deelnemer gaat mee op de rug en is nog geen één jaar, de oudste deelnemer is 79. Gemiddeld is een KLM Marathon loper net zou oud als de marathon lang is: 42 jaar

Er kunnen in het laatste weekend van deze maand vier afstanden gelopen worden. De vijf en tien kilometer is voor gewone lopers en wandelaars, de halve en hele marathon voor professionals en semi-professionals.