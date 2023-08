Nog een extra directe vlucht van Brazilië naar Curaçao 

WILLEMSTAD – De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Azul voegt tussen 11 oktober en 23 november een extra vlucht toe aan het vliegschema tussen Belo Horizonte en Willemstad.

De beslissing om een extra directe vlucht naar Curaçao te introduceren is het resultaat van de sterke vraag na de recente lancering van de route die Belo Horizonte, Brazilië met Curaçao verbindt.

Deze vluchten vinden elke zaterdag plaats. Zoals eerder gemeld, zal vanaf medio december de frequentie van Azul’s reguliere vluchten naar Curaçao tweemaal per week zijn.

De extra vluchten vinden elke woensdag plaats in genoemde periode. De vlucht vertrekt om 13.00 uur vanuit Belo Horizonte en komt om 18.00 uur aan in Curaçao. De retourvlucht vertrekt elke donderdag om 9.00 uur uit Curaçao en landt om 16.00 uur in Belo Horizonte. De nieuwe route zal ook gunstig zijn voor reizigers uit São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília en Vitória die kunnen overstappen in Belo Horizonte.