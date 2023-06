Nog een week om te stemmen op Caribische projecten voor Appeltjes van Oranje

WILLEMSTAD – Er zijn in totaal zeven Caribische kanshebbers voor een appeltje van Oranje, een uit Aruba, een uit Bonaire en vijf projecten uit Curaçao. Mensen kunnen nog een week stemmen op de in totaal 38 kanshebbers in het Koninkrijk.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar ‘Bruggenbouwers in de Buurt’. De prijs wordt elk jaar door het Oranje Fonds uitgereikt aan succesvolle maatschappelijke en sociale projecten. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Curaçao

Fundashon Sentro di Bario Soto verwelkomt alle buurtbewoners van Soto en omstreken voor een breed scala aan activiteiten, zoals zumbasessies en workshops bakken en naaien. Jongeren zijn ook welkom om hun schoolopdrachten te maken. Daarnaast maken sportverenigingen en de kinderopvang gebruik van de faciliteiten.

Met het motto “Samen zullen wij meer bereiken” werken tien vrijwilligers en drie medewerkers actief aan het succes van het buurtcentrum. Hun doel is ervoor te zorgen dat iedereen zich bij hen op zijn gemak voelt door het creëren van leuke en gedenkwaardige momenten.

Fundashon Ser’i Otrobanda bevordert zelfredzaamheid en gezonde eetgewoonten door middel van buurttuinen. Dit initiatief, ontstaan tijdens de coronacrisis, stelt bewoners in staat om hun eigen groente en fruit te verbouwen.

De Hòfinan Ser’i Otrobanda buurttuin is gestart op een voormalige vuilnisbelt en heeft sindsdien op diverse locaties groene plekken gecreëerd, onderhouden door de buurtbewoners.

Deze groene oases, nu de grootste buurttuinen van Curaçao, stimuleren gemeenschapsbanden, zelfvoorziening en lokale bedrijvigheid. “Ons project is uniek op Curaçao en heeft velen geïnspireerd om zelf groente en fruit te verbouwen.”

In Curaçao, waar dertig procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft, zorgt Stichting Daily Meal Program drie keer per week voor maaltijden die worden rondgebracht in de wijken Wishi en Marchena, en naar bejaardentehuizen.

Daarnaast beheren ze een moestuin, waarvan de oogst naar de wijkbewoners gaat. Eventuele restanten worden gebruikt in de keuken. Tijdens kledingbeurzen kan gratis kleding worden uitgezocht.

Alle inspanningen zijn gericht op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van kwetsbare groepen, met bijzondere nadruk op saamhorigheid en zelfredzaamheid. Dit omvat ook de mogelijkheid voor bewoners om thuis groenten te verbouwen.

Vele keukenvrijwilligers zijn lokale bewoners die voor hun buren koken. “Onze droom is een gezonde gemeenschap die zelf gezond voedsel verbouwt en oogst.”

Jeugdtheaterschool Curaçao Drazans streeft ernaar theater en dans toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren uit alle sociale lagen. Al jaren verzorgt Drazans wekelijkse theater- en danslessen op basisscholen in kansarme wijken.

Met het initiatief ‘Kunst ontroert, verwondert en verbindt’ heeft Drazans haar bereik in de wijken vergroot door theatervoorstellingen aan te bieden rond maatschappelijke thema’s, opgevoerd door en voor jongeren.

Drazans’ project strekt zich uit van Koraal Specht tot Buena Vista, en van Stenen Koraal tot Montaña, waarbij de kracht van theater en dans wordt ingezet om verbindingen te creëren.

Het project ‘Kaminata Historiko kultural den bario’, georganiseerd door de vereniging Unidat di Bario Korsou op Curaçao, biedt historisch-culturele wandelingen door wijken voor buurtbewoners.

Vrijwilligers creëren routes langs monumenten en personen die van grote betekenis zijn voor de buurt en Curaçao, en delen fascinerende verhalen over de bezochte locaties.

De wandelingen stimuleren activiteit in de wijk, moedigen bewoners aan hun huizen te openen en bevorderen verbinding tussen wijken, families en bewoners. Het ultieme doel? Documentaires maken van elke wijkwandeling om waardevolle inzichten en kennis te behouden. Vijfhonderd vrijwilligers uit verschillende wijken en buurten nemen deel.

Stemmen

Het project met de meeste stemmen van het publiek belandt direct bij de laatste tien genomineerden. Uit die laatste tien projecten worden door een jury de drie winnaars gekozen. Die krijgen 25.000 euro en een bronzen Appeltje, dat is ontworpen door prinses Beatrix.

Stemmen kan tot en met 9 juni en de winnaars krijgen uiteindelijk in oktober door koningin Máxima prijzen uitgereikt.

