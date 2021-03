WILLEMSTAD – Er is nog geen deal met overnamekandidaat voor de Isla, Corc. Er zijn een aantal issues waar nog overeenstemming over moet worden bereikt, zegt Choncky de Lannoy namens de Refineria di Korsou tegen het Antilliaans Dagblad.

Over welke issues het gaat is niet duidelijk. Duidelijkheid over een datum waarop nu het overnamecontract moet worden getekend is er niet.