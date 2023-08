Nog geen duidelijkheid of er sprake is van misdrijf bij doden woningbrand

WILLEMSTAD – Het is voor de politie nog niet duidelijk of er sprake is van een misdrijf bij de woningbrand aan Kaya Coleta V. Ostiana. Afgelopen vrijdagnacht kwamen daar twee mensen bij om het leven. Omdat de families de twee slachtoffers nog niet hebben geïdentificeerd, kunnen hun identiteit nog niet worden vrijgegeven.

Ochtendkrant Èxtra sprak met politiewoordvoerder Mauritsz Rosalina, hij legde uit dat er nog niet gesproken kan worden van een misdaad in deze zaak. Opzettelijke brandstichting is ook niet duidelijk. Uit de autopsie moet nog blijken hoe de twee om het leven zijn gekomen. Volgens de ochtendkrant hadden de slachtoffers geen brandwonden.

Er circuleren volgens de Èxtra geruchten over een iemand die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de brand. Hij zou de bewoners van het huis enige tijd geleden hebben bedreigd met het in brand steken van hun huis.