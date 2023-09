Nog geen uitsluitsel toegankelijkheid strand nabij Marriott 

WILLEMSTAD – De rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie onderzoeken de komende weken ter plaatse de situatie bij het strand van Parasasa bij het Marriott-hotel op Piscadera. Die wil het strand ’s nachts af kunnen sluiten. Dat staat in een tussenvonnis van het Hof.

In de eerste rechtszaak kreeg het hotel gelijk, maar de overheid tekende beroep aan. Het hof heeft nu een onderzoek ter plaatse gelast, voordat het uitspraak doet.

Al in 1990, toen het eilandgebied erfpacht uitgaf aan Rif Resort, werd als voorwaarde gesteld dat het strand, dat nog aangelegd moest worden, toegankelijk zou zijn voor hotelgasten van bestaande en toekomstige hotelprojecten.

Het huidige Marriott-hotel, dat in 2016 is gekocht door Piscamar, ligt aan het strand en maakt er gebruik van. Een openbaar strand, bekend als Parasasa Beach, ligt naast het strand van het Marriott-hotel en is van Parasasa Beach gescheiden door een hek tot aan de zee.

Het tussenvonnis benadrukt dat er een belangenafweging moet worden gemaakt. Enerzijds is er het algemeen belang van de wettelijk beschermde openbaarheid van stranden. Die mogen alleen bij landsverordening, dus na goedkeuring van het parlement, beperkt worden.

Anderzijds zijn er belangen bij orde op de stranden en de aantrekkingskracht van Curaçao als internationale toeristische bestemming. De rechter kan deze belangenafweging niet maken; dit is aan de uitvoerende macht van het Land.

Volgens de rechter is er een bepaling in het Burgerlijk Wetboek, waarbij erfpachtvoorwaarden niet in de weg staan om toegang en gebruik te reguleren ter afstemming van de specifieke situatie.