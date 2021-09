Nog onvoldoende vaccinaties op de zes Caribische eilanden

Archieffoto – vaccinatie Marinebasis Parera

WILLEMSTAD – De vaccinatiegraad op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk is nog onvoldoende hoog om de coronapandemie onder controle te krijgen, schrijft het Antilliaans Dagblad. Daarom krijgen de eilandelijke overheden deze week communicatieadviezen van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In zijn brief aan de Tweede Kamer over de huidige situatie rond Covid-19 schetst VWS-minister Hugo de Jonge een beeld van de pandemie op de eilanden dat niet erg gunstig is. De besmettingen zijn de afgelopen tijd, met uitzondering van Saba en Sint Eustatius, weer gestegen door de besmettelijkere deltavariant, het toerisme en de ‘fors afgeschaalde maatregelen’, aldus de minister.

