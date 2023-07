Nog steeds geen Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad

WILLEMSTAD – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft nog steeds geen Vertegenwoordiger in Willemstad aangesteld. Voorlopig neemt Saskia de Reuver de honneurs waar als waarnemend Vertegenwoordiger van Nederland voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.

De Reuver is momenteel de directeur Koninkrijksrelaties voor de landen in Den Haag. De Reuver zal voor enkele maanden als ‘waarnemer’ fungeren. Het ministerie in Den Haag gaf er geen ruchtbaarheid aan.

Nederland is al sinds december 2021 op zoek naar een nieuwe Vertegenwoordiger. In januari 2022 eindigde de ambtstermijn van Erwin Arkenbout, die vier jaar lang Vertegenwoordiger was. Vervolgens bleef hij nog acht extra maanden in functie tot september 2022.