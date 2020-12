Nog steeds niet zwemmen aan de Franse kant van Sint-Maarten

2 Gedeeld

Philipsburg – Het is nog altijd verboden om te zwemmen aan de Franse kant van Sint-Maarten. Het bestuur daar heeft nieuwe maatregelen afgekondigd nadat een zwemster op 10 december is doodgebeten door een haai.

Drijvende platforms in zee moeten worden verwijderd. Ook aasvisserij is verboden. Restaurants mogen geen voedsel in zee gooien. Sowieso is lozen van afval verboden.

Alleen bij zware regenval mogen de vervuilde ponds op het eiland lozen in zee, om overstromingen te voorkomen. Het zwem- en watersportverbod geldt in ieder geval tot 22 december.

