Nog steeds weet de weduwe van Boechi niet waarom hij werd vermoord

TILBURG/WILLEMSTAD – Niandy Windster-Losiabaar, een moeder van vier kinderen en de weduwe van de bekende Curaçaose rapper Boechi uit Tilburg, heeft haar emoties al lange tijd onder controle. Ze heeft nog steeds geen tijd gehad om te rouwen na de moord op haar man. Eind oktober zullen de verdachten in Curaçao voor de rechter verschijnen. Niandy wil dat ze beseffen wat ze haar gezin hebben aangedaan, zo staat te lezen in het Eindhovense Dagblad.

Ze sturen elkaar veel berichten, soms tot ergernis van familie en vrienden. Dus toen Ruchendell Windster begin december naar Curaçao ging voor optredens, werden er midden in de nacht berichten uitgewisseld tussen hem en zijn vrouw Niandy Windster-Losiabaar. “Bij ons in Tilburg was het kwart voor vijf ’s nachts, op Curaçao was het bijna middernacht,” vertelt Niandy. Ze discussieerden vanuit bed over het optreden dat Ruchendell als de populaire rapper Boechi net had gegeven.

“Ik gaat wat te eten halen,” stuurde hij. ‘En daarna kom ik naar huis’, stond in zijn laatste bericht op 9 december vorig jaar. Niandy zette het geluid van haar telefoon uit. Ze kon nog twee uur slapen voordat de dagelijkse ochtendroutine met haar schoolgaande kinderen begon.

Hardop

Maar in plaats van de gebruikelijke ochtendroutine bevond Niandy zich twee uur later schreeuwend en huilend naast haar bed. In de eerste paar minuten na het ontwaken vond ze het moeilijk om precies te begrijpen wat er was gebeurd. Niemand durfde het haar rechtstreeks te vertellen.

“Toen ik wakker werd, zaten mijn telefoon en vol met berichten. Mijn beste vriendin had al tien keer gebeld rond kwart voor zeven. Maar toen ik terugsprong, wilde ze me niet vertellen wat er aan de hand was. Ze wilde alleen weten hoe het met me ging,” zei ze.

Ook een vriend van Ruchendell had haar al meerdere keren gebeld. “Hij wilde het ook niet meteen zeggen. Maar hij zei dat hij over tien minuten zou komen, samen met mijn moeder.

Toen wist ik zeker dat er iets mis was. ‘Vertel me nu wat er aan de hand is’, schreeuwde ik. Maar hij wilde het niet over de telefoon zeggen. ‘Is Ruchendell dood?’, vroeg ik hem. Pas toen zei hij ‘ja’.”

Daarna schreeuwde Niandy zo hard dat de kinderen wakker werden. Op dat moment wist ze nog niet eens dat rapper Boechi niet zomaar was overleden, maar was neergeschoten bij een eetkraampje op het eiland. Ze wist ook nog niet dat bijna het hele eiland dat al wist en dat het nieuws viraal ging.

Waterrekening

Ruchendell en Niandy ontmoetten elkaar in 2013 via Facebook, toen ze een bericht van hem ontving. Hij woonde toen in Sprang-Capelle, terwijl Niandy in Tilburg-Noord woonde.

In het begin hield Niandy de boot een beetje af, maar ze ontdekte al snel dat Ruchendell niet snel opgaf als hij iets wilde. In die tijd ging Niandy regelmatig naar de kerk.

“Ruchendell wilde alles weten over het geloof. Eerst dacht ik dat hij gewoon indruk op me wilde maken, maar hij had het echt nodig. Hij had schulden bijvoorbeeld. Hij kocht nieuwe kleding, maar betaalde de waterrekening niet. Hij had al veel meegemaakt in zijn leven.”

Niandy hielp hem onder andere met het opstellen van een nieuw cv en het zoeken naar een nieuwe baan. En langzaam begon er een relatie te ontstaan. Want wat Niandy meteen in hem zag, was: “Hij was lief, sociaal. Hij maakte altijd grappen. Het was altijd leuk met hem.”

“Als er iets misging, kwam hij al snel met de boodschap dat het niet het einde van de wereld was. ‘Vandaag is rot, morgen is het beter’, zei hij zelfs op de moeilijkste momenten. Dat is een mooie les waar ik nog steeds veel aan heb.”

Muziek

De twee trouwden en gingen samenwonen. Ze hadden alles goed voor elkaar. Toen Ruchendells contract op het werk tijdens de coronapandemie niet werd verlengd, waagde hij voor het eerst een kans in de muziek.

Niandy moedigde hem aan, ook al hadden ze al drie kinderen in huis. “Hij stak veel werk in zijn eerste nummer. Maar toen het uitkwam, gebeurde er helemaal niets,” zegt Niandy. Dus ja, er was onzekerheid, twijfel of zijn werk wel goed genoeg was.

“Totdat zijn muziek werd opgemerkt door een platenlabel. Ze waren er meteen van onder de indruk. Hij ging met dat label samenwerken en dat hielp hem enorm. Zijn eerste nummer, ‘Moru Bondia’, kwam meteen op nummer 1 binnen op Curaçao. Maar het deed het ook erg goed op de andere eilanden en in Suriname.” Zijn teksten gingen vaak over zijn liefde voor zijn familie, en zijn muziek had invloeden van hiphop en afropop.

Door de coronapandemie kon hij pas vanaf 2022 echt optreden. Boechi vloog regelmatig voor het weekend naar de Antillen, gaf daar ’s avonds meerdere optredens en keerde doordeweeks terug naar zijn gezin in Tilburg-Noord.

“Hij wilde ook graag bij zijn gezin zijn. Het was een hele uitdaging. Ik werk onregelmatige diensten in de zorg, maar we konden het eigenlijk goed in balans brengen. Hoewel het soms vermoeiend voor ons beiden was.” Hij trad ook regelmatig op in Nederland: twee weken voor zijn dood stond hij nog voor een publiek van negenhonderd mensen in Studio76 in Etten-Leur.

Niandy ging zelf eigenlijk zelden naar zijn optredens. “Het is niet echt mijn wereld,” zegt ze. “Ik kijk liever thuis een film of ga lekker koken. Als ik al meeging, vroeg ik achteraf vaak te snel: ‘Kunnen we nu naar huis?’ Zijn hits op Spotify en YouTube worden inmiddels miljoenen keren beluisterd, de vlogs van het stel worden tienduizenden keren bekeken. Boechi leek voor het podium te zijn geboren.

Foto’s

Tot die ene dag dat hij op het wegdek lag. Neergeschoten bij een eetkraampje aan de Rooseveltweg in Willemstad. De foto’s van het eiland begonnen snel binnen te stromen op Niandy’s telefoon, en haar zoon zag ze ook al snel.

“Ze werden verspreid in allerlei apps, je wordt er vanzelf mee geconfronteerd. Mensen zouden moeten nadenken over wat die beelden met nabestaanden doen. Ik had mijn zoon dit graag op een andere manier verteld, dan had ik zelf kunnen kiezen wat ik hem zou laten zien.”

Wat er precies is gebeurd en waarom Boechi moest sterven, blijft voor Niandy een raadsel. “Ik ken de twee verdachten niet. Eén van de verdachten is inderdaad verre familie van Ruchendell, maar niet iemand waarmee wij veel contact hadden.

De politie wil me nog niets vertellen tot aan de rechtszaak, behalve dat ik me goed moet voorbereiden. Er gaan genoeg geruchten rond op het eiland, iedereen praat en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar ik weet gewoon niet wat de reden was.”

Niandy kijkt met gemengde gevoelens terug op wat er direct na de dood van Boechi gebeurde. De financiële afwikkeling van de uitvaart bracht haar zorgen met zich mee, omdat Ruchendell niet verzekerd was. Alleen de repatriëring kostte al 10.000 euro.

Om tot rust te komen ging ze een paar maanden naar Curaçao, juist naar het eiland waar alles was gebeurd. “Thuis kreeg ik het bericht dat hij dood was, ontving ik de eerste foto’s van de moord op mijn telefoon. Thuis werd ons kind geboren, zonder hem. Ik moest daar gewoon even weg. Hier word ik goed opgevangen door mijn familie.”

Het maakt haar niet zoveel uit dat ze niet precies weet waarom de trekker is overgehaald. “Is er een goede reden om iemand te vermoorden? Vooral mijn oudste kinderen hebben het er nog steeds moeilijk mee. Ik weet niet wat dit met ze doet de rest van hun leven, of ze nu een rugzak meedragen. Ik wil vooral dat de verdachten beseffen wat ze ons gezin hebben aangedaan. Dat ze weten wat dit met de nabestaanden doet.”

En wat de toekomst brengt? Ze moet vasthouden aan het optimisme van de rapper zelf. En aan het idee dat zelfs tijdens het diepste dal, morgen weer beter kan zijn. Niandy: “Zelfs nu, ook al voelt het soms niet zo.”

Twee verdachten

Op 27 oktober vindt in Willemstad op Curaçao de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de twee verdachten, Churendy Coffie (44) en Chris Zimmerman (24), plaats.

Coffie wordt beschuldigd van het besturen van de vluchtauto, terwijl Zimmerman wordt beschuldigd van het afvuren van de schoten. Beiden werden in april gearresteerd – de een in Vlaardingen, de ander op Curaçao – en zitten nog steeds in hechtenis.

Er zijn veel beveiligingscamera-opnames van de schietpartij, die plaatsvond op een drukke weg, zoals duidelijk werd tijdens de pro-formazitting eind juni, waarover verschillende media hebben bericht.

Het bleek ook dat de getuigenissen over wat er precies is gebeurd, sterk uiteenlopen. Waar Zimmerman heeft laten doorschemeren dat er een opdrachtgever is voor de moord, beweert Coffie dat het om een roofmoord ging waarbij de ketting van de rapper het doelwit was.